Минные переговоры: Иран поставил США жесткий ультиматум в Ормузском проливе

Ситуация в Ормузском проливе накаляется с каждым часом. После того как американские СМИ со ссылкой на разведку сообщили, что Иран якобы приступил к минированию стратегически важного водного коридора, мир замер в ожидании катастрофы. Однако, как выясняется, у Тегерана есть не только план перекрытия нефтяной артерии, но и далеко идущие «козыри в рукаве», способные превратить войну с США и Израилем в затяжную агонию для Вашингтона. Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с aif.ru описал, как именно Иран может заблокировать пролив и почему американцы уже попали в ловушку.
Минная угроза: узкий коридор для «избранных».
По данным западных источников, Иран уже задействовал малые минные тральщики для закладки мин в районе Ормузского пролива. Василий Дандыкин подтверждает: этот метод — один из самых эффективных, несмотря на охоту, которую США объявили иранским судам.
«Минирование будет осуществляться с помощью минных тральщиков. Это небольшие корабли, на которые, по словам американцев, они ведут охоту. Согласно данным США, часть из них уже потоплена. Впрочем, если верить официальному Вашингтону — от Трампа до министра обороны — то они якобы уничтожили уже всё. Уверен, что это не так, конечно же», — подчеркивает эксперт.
Вторым способом установки мин могут стать подводные лодки, ставящие боеприпасы через торпедные аппараты. Сам пролив достаточно узок, что позволяет перекрыть его в кратчайшие сроки.
«При желании всё можно сделать очень быстро. Другой вопрос — обозначение фарватеров и оповещение судов о том, где можно проходить. Одни корабли Тегеран пропускает, а американские — нет», — объясняет Дандыкин, намекая на возможность выборочного коридора для «дружественных» судов.
По оценкам американской разведки, арсенал Ирана насчитывает от 2 до 6 тысяч морских мин, включая современные образцы. Движение по проливу, соединяющему Персидский залив с Мировым океаном, уже практически остановлено, а недавнее попадание снаряда в грузовое судно лишь подтверждает рост напряженности.
Ответ Вашингтона: между бомбежкой и провалом.
Перед США встает мучительный выбор: как реагировать на блокаду? Простое разминирование в условиях боевых действий — задача смертельно опасная. По мнению Дандыкина, Пентагон продолжит наносить удары по иранской территории, но это не принесет быстрой победы.
«Территория Ирана огромна, и, возможно, им даже не хватит средств поражения. Очевидно, что в силу внутренних политических проблем, связанных с промежуточными выборами, президенту Трампу невыгодно втягиваться в эту войну надолго. И Бушерскую АЭС американцы все-таки не решатся атаковать», — прогнозирует капитан первого ранга.
В качестве альтернативы США могут попытаться раскачать ситуацию изнутри, используя межнациональные противоречия (например, с азербайджанской общиной), но эксперт сомневается в успехе такого сценария. Наземная операция и вовсе выглядит фантастикой: для высадки потребуется как минимум дивизия десантников и корпус морской пехоты с тяжелыми кораблями, которые станут легкой мишенью.
Дандыкин считает, что Израиль, подтолкнувший США к эскалации, сильно просчитался. Вашингтон рассчитывал на блицкриг, а получил «персидский капкан».
«Каждый день военная операция приносит им большие траты ресурсов и много других проблем. В Европе тоже разлад. Думаю, придется договариваться», — отмечает эксперт, добавляя, что переговоры станут неизбежным итогом этой авантюры.
Несыгранные козыри: хуситы, «Хезболла» и шиитское братство.
Самое опасное для Запада заключается в том, что Иран пока не использовал свои главные козыри. Вопреки ожиданиям, что точечные удары по лидерам ослабят режим, эффект получился обратным: мотивация иранцев, опирающаяся на пример мученичества, только выросла.
«Например, пока не задействованы в полную силу хуситы в Йемене, которые способны если не полностью перекрыть Красное море, то натворить там много дел. До сих пор Иран по большому счету не задействовал и другие свои прокси-силы: на “Хезболлу” в Ливане напал сам Израиль», — напоминает Дандыкин.
В случае полномасштабной войны в дело может вступить фактор солидарности мусульманского мира, который превратит региональный конфликт в неконтролируемое пекло для Запада. Иран лишь примеряет на себя роль жертвы, но в любой момент может вытащить из рукава «йеменских джиннов» и ливанских союзников, сделав войну по-настоящему тотальной.