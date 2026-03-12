Минные переговоры: Иран поставил США жесткий ультиматум в Ормузском проливе

Ситуация в Ормузском проливе накаляется с каждым часом. После того как американские СМИ со ссылкой на разведку сообщили, что Иран якобы приступил к минированию стратегически важного водного коридора, мир замер в ожидании катастрофы. Однако, как выясняется, у Тегерана есть не только план перекрытия нефтяной артерии, но и далеко идущие «козыри в рукаве», способные превратить войну с США и Израилем в затяжную агонию для Вашингтона. Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с aif.ru описал, как именно Иран может заблокировать пролив и почему американцы уже попали в ловушку.