СМИ: Взрыв прогремел на нефтяном танкере около порта Басра на юге Ирака

Ранее Вооруженные силы Ирана сообщили о проведении 30-й волны ударов против целей США и Израиля на Ближнем Востоке. По словам представителей корпуса стражей исламской революции (КСИР), удары проводились одновременно с избранием нового верховного лидера и были направлены на американские базы в регионе и на север оккупированных территорий.