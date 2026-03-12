СМИ: Взрыв прогремел на нефтяном танкере около порта Басра на юге Ирака

Сильный взрыв прогремел на нефтяном танкере возле порта Басра на юге Ирака. Об этом сообщило в ночь на четверг, 12 марта, иракское агентство Shafaq News.
— Мощный взрыв произошел на нефтяном танкере вблизи иракского порта в Басре, — говорится в статье.
Агентство не привело информацию, кому принадлежит танкер, передает РИА Новости.
9 марта ВМС Соединенных Штатов нанесли удар по трем иранским судам в Персидском заливе. Об этом сообщил портал 360.ru.
Ранее Вооруженные силы Ирана сообщили о проведении 30-й волны ударов против целей США и Израиля на Ближнем Востоке. По словам представителей корпуса стражей исламской революции (КСИР), удары проводились одновременно с избранием нового верховного лидера и были направлены на американские базы в регионе и на север оккупированных территорий.
5 марта взрыв произошел возле танкера у берегов Кувейта. Корабль стоял на якоре в 30 милях к юго-востоку от кувейтского города Мубарак-эль-Кабир. В воду из грузового резервуара произошло попадание нефти.