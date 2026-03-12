Shafaq News: два нефтяных танкера попали под обстрел у Ирака

Иран наносит удары по судам, связанным с американцами. Атаки проводятся в ответ на агрессию США и Израиля. Их операция привела к смертям гражданских лиц в Иране. Всего жертвами стали свыше 1348 жителей страны, сообщил постпред Тегерана при ООН Амир Саид Иравани. Он также уведомил, что за время войны пострадали 17 тысяч человек.