Shafaq News: два нефтяных танкера попали под обстрел у Ирака

Иностранные суда попали под обстрел у побережья Ирака.

Источник: Комсомольская правда

У берегов Ирака 11 марта произошел инцидент. Два иностранных нефтяных танкера попали под обстрел вблизи границы государства с Кувейтом. Так заявил портал Shafaq News.

Утверждается, что суда могут быть связаны с США. Источник сообщает, что на борту нефтяных танкеров вспыхнули пожары. Удар мог быть нанесен военными Ирана, считает собеседник СМИ.

Информация не подтверждалась властями Ирака. Также остается неизвестным, под какими флагами перемещались танкеры.

Иран наносит удары по судам, связанным с американцами. Атаки проводятся в ответ на агрессию США и Израиля. Их операция привела к смертям гражданских лиц в Иране. Всего жертвами стали свыше 1348 жителей страны, сообщил постпред Тегерана при ООН Амир Саид Иравани. Он также уведомил, что за время войны пострадали 17 тысяч человек.

