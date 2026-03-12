Две гонки — две медали. Россияне поднялись на четвертое место на Паралимпиаде

ТЕЗЕРО /Италия/, 12 марта /ТАСС/. Российские лыжники Иван Голубков и Анастасия Багиян в один день принесли сборной России две золотые медали на Паралимпийских играх 2026 года в Италии. Голубков выиграл гонку на 10 км среди спортсменов, выступающих сидя, а Багиян стала лучшей на той же дистанции среди атлетов с нарушением зрения.
Сначала на трассу в Тезеро вышли спортсмены со значительными нарушениями функций ног. Голубков с самого начала дистанции взял высокий темп и уже на первых километрах стал уходить от соперников. В итоге россиянин финишировал с результатом 24 минуты 5,8 секунды. Второе место занял китаец Мао Чжунъу (24.22,1), третьим стал его соотечественник Чжэн Пэн (24.24,5). Отрыв Голубкова от ближайшего преследователя составил 17,6 секунды.
Эта победа стала для российской команды третьей на нынешних Играх. Ранее золото завоевали горнолыжница Варвара Ворончихина и лыжница Анастасия Багиян, выигравшая спринт. В активе сборной также две бронзовые награды — их завоевали Ворончихина и горнолыжник Алексей Бугаев. Для Голубкова эта медаль стала первой паралимпийской в карьере. Ранее спортсмен не имел возможности выступить на Играх.
«Это моя первая медаль на Паралимпиадах. Я счастлив. Раньше просто не давали выступать. Что Пекин, что Южная Корея — все мимо», — сказал Голубков, который днем ранее не смог преодолеть квалификацию в спринте и тяжело переживал неудачу. Однако на дистанции 10 км сумел полностью собраться.
«Я вчера очень расстроился, это была моя самая ужаснейшая гонка. А сегодня собрался и показал все, что мог. Мне не было сложно — с первой секунды начал лидировать и лидировал до последнего», — отметил он.
«Настоящий мужик».
Во время церемонии награждения Голубков спел гимн. «Ощущения нереальные. Слышал всех. Мы пели вместе гимн нашей страны, — рассказал Голубков. — Гимн России — это моя мечта. Паралимпийскому комитету России 30 лет, мне 30 лет — одни юбиляры. Это мне, это всей нашей стране. Прославлять свою страну — дорогого стоит».
Тренер команды Ирина Громова призналась, что после неудачи в спринте команда переживала, сможет ли Голубков быстро восстановиться психологически. «Сложно было перенастроиться, потому что каждый человек реагирует на проигрыш по-разному, — сказала Громова. — Один может собраться, другой — нет. Мы, конечно, сильно переживали, потому что когда в деревню вернулись после награждения, увидели слезы на глазах у Вани. Я думаю, что мы нашли нужные слова, потому что реально переживали, сможет ли он после такого собраться. Ванек молодец, конечно. Сегодня доказал, что он мужик, реально. Он сегодня удивил, потому что не каждый может собраться после такого проигрыша».
По ее словам, решающую роль сыграла уверенность спортсмена в своей форме. «После дистанции он сказал: “Самочувствие класс, лыжи класс”. Это огромная ответственность для всех нас, ведь если человек бежит, а ему плохо, значит, мы что-то сделали не так. А когда он сказал: “Самочувствие огонь, лыжи огонь” — все, слава тебе, Господи», — добавила она.
Места в общем зачете — не самоцель.
Позже на трассу в Тезеро вышли спортсменки с нарушением зрения. Здесь свою вторую победу на Играх одержала Анастасия Багиян. Россиянка преодолела дистанцию за 29 минут 39,7 секунды. Второе место заняла чешка Симона Бубеничкова (31.59,1), третьей стала немка Леони Мария Вальтер (35.30,8). Как и в спринте, на дистанции вместе с Багиян работал ее спортсмен-ведущий Сергей Синякин. Для Багиян это уже второе золото на нынешней Паралимпиаде — ранее она выиграла спринтерскую гонку.
После финиша спортсменка призналась, что дистанция получилась тяжелой: «Конечно, было очень радостно заработать золото. Это была тяжелая, отработанная гонка. Сегодня даже более яркие эмоции. Вчера был первый день, все сумбурно. Сегодня гонка длиннее и тяжелее», — сказала Багиян.
После двух побед в лыжных гонках сборная России поднялась на промежуточное четвертое место в медальном зачете. В активе команды четыре золотые и две бронзовые награды, и это при том, что всего за российскую команду в Италии выступают всего шесть спортсменов.
Президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков отметил, что команда не ставила перед собой цель занять конкретное место в таблице: «Ребята молодцы. Самоцелью не было подняться на четвертое место. Главное, чтобы показывали лучшие результаты проделанной ими и тренерами колоссальной работы», — сказал Рожков.
Кровушка заиграла против ветра.
Отдельный эпизод на Играх произошел накануне во время церемонии награждения в честь победы Багиян в спринте. Когда поднимался российский флаг и звучал гимн России, немка Линн Кацмайер и ее спортсмен-ведущий Флориан Бауманн демонстративно отвернулись и не сняли головные уборы. Позднее Бауманн признался, что таким образом они хотели «показать солидарность с украинскими спортсменами». Кроме того, Кацмайер и Бауманн отказались от совместной фотографии с Багиян и Синякиным.
В среду российским журналистам спортсмены из Германии комментировать свой поступок отказались. При этом их товарищи по команде, находившиеся на пьедестале на третьей ступени, головные уборы все же сняли и отворачиваться не стали.
Российская команда на произошедшее накануне отреагировала спокойно. Да и как подобные жесты не могут повлиять на эмоции спортсменов, когда звучит гимн страны и речь идет о первой победе на Играх? Реакция в России последовала достаточно быстро. Депутат Государственной думы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова заявила, что подобное поведение выглядит странно. «Это их проблемы, это выглядит как-то странно. Если только они, опять же, не поддерживают нацистский режим, — сказала Журова. — У них тогда тоже были и концлагеря, и все остальное, но мы же об этом не вспоминаем. Поэтому по отношению к нам было бы странно так себя вести, особенно паралимпийцам».
Свое мнение высказал и бывший чемпион мира по боксу, депутат Государственной думы Николай Валуев: «Удается смотреть в новостях, четыре золотые медали, две бронзовые — это хорошие результаты. А поведение немцев — видимо, у них гены сыграли, кровушка заиграла. И сейчас, с учетом тенденции [возвращения российских спортсменов], они уже пошли против ветра», — сказал Валуев.
Для заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяны Тарасовой такое поведение просто неприемлемо. «Взять и не снять шапку по отношению к другим паралимпийцам — это просто уродство. Это же паралимпийцы — у них у каждого такая тяжелая судьба, — сказала Тарасова. — И как это возможно, имея хоть какую-то культуру, еще чего-то говорить. Это просто противно. Когда ты делаешь свое дело, побеждаешь, тебе уже не так важно, кто встанет на пьедестал. Конечно, нашу страну не любят, ее отстранили, и до сих пор нет заявления, что мы вернемся».
Впрочем, немцы оказались не единственными, кто снова решил смешать спорт с политикой. Так, пресс-аташе чешской сборной не пустил Бубеничкову пообщаться с российскими журналистами. Не повезло и японским коллегам, оказавшимся рядом. Им волеизъявлением чеха пообщаться с девушкой также не удалось, потому что в микст-зоне рядом находились россияне. Паралимпийские игры в Милане и Кортина-д’Ампеццо проходят с 6 по 15 марта.