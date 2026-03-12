Две гонки — две медали. Россияне поднялись на четвертое место на Паралимпиаде

Тренер команды Ирина Громова призналась, что после неудачи в спринте команда переживала, сможет ли Голубков быстро восстановиться психологически. «Сложно было перенастроиться, потому что каждый человек реагирует на проигрыш по-разному, — сказала Громова. — Один может собраться, другой — нет. Мы, конечно, сильно переживали, потому что когда в деревню вернулись после награждения, увидели слезы на глазах у Вани. Я думаю, что мы нашли нужные слова, потому что реально переживали, сможет ли он после такого собраться. Ванек молодец, конечно. Сегодня доказал, что он мужик, реально. Он сегодня удивил, потому что не каждый может собраться после такого проигрыша».