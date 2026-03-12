В ОП предложили расширить основания для срочного заключения брака

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Местные органы власти должны иметь возможность самостоятельно дополнять перечень оснований для срочного заключения брака. Такое мнение выразил ТАСС председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.
По общему правилу, брак регистрируют минимум через месяц, максимум через 12 месяцев с момента подачи заявления. При особых обстоятельствах пожениться можно быстрее — иногда сразу в тот же день. Решение принимает ЗАГС на основе подтверждающих документов и своей загруженности.
«Я считаю, что органы местного самоуправления также могут идти навстречу брачующимся, снижать это время ожидания и разрешать регистрировать брак без паузы в месяц, — сказал эксперт. — Перечень таких ситуаций должен быть расширен: к ним, например, может относиться тяжелая болезнь близкого родственника, покупка жилья или оформление кредита, а также повторное вступление в брак», — предложил Рыбальченко.
В настоящее время к особым обстоятельствам для ускоренного заключения брака отнесены беременность, рождение ребенка, угроза жизни жениха или невесты. При этом, отмечали юристы, все варианты ситуаций перечислить в законе невозможно, поэтому каждое заявление рассматривается индивидуально.