В ОП предложили расширить основания для срочного заключения брака

«Я считаю, что органы местного самоуправления также могут идти навстречу брачующимся, снижать это время ожидания и разрешать регистрировать брак без паузы в месяц, — сказал эксперт. — Перечень таких ситуаций должен быть расширен: к ним, например, может относиться тяжелая болезнь близкого родственника, покупка жилья или оформление кредита, а также повторное вступление в брак», — предложил Рыбальченко.