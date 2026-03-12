Трамп заявил, что лично выбрал название для военной операции в Иране

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что лично выбрал название «Эпическая ярость» для операции против Ирана.
Он уточнил, что всего ему были предложены 20 вариантов.
«Они дали мне список названий: “Сэр, вы можете выбрать любое, какое захотите”. Я спросил: “Название чего?” — “Название атаки на Иран, сэр”. И они дали мне где-то 20 вариантов, а я чуть не уснул. Мне ни одно из них не понравилось. А потом я вижу: “Эпическая ярость”. И я говорю: “Мне нравится это название. Вот это название мне нравится”», — сказал Трамп.
Трамп выступил перед своими сторонниками в штате Кентукки.
Военные Соединённых Штатов и Израиля наносят удары по иранской территории. В КСИР заявили о «самой мощной наступательной операции» против Израиля и военных баз США.
Трамп заявлял, что не думает, что в Иране следует использовать наземные войска. При этом позже в интервью журналу Time он допустил, что американские военные могут быть направлены в Иран для проведения наземной операции.
Ранее пресс-секретарь Трампа Каролин Левитт заявила, что Соединённые Штаты не исключают возможность наземной операции в Иране.