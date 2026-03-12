В Киеве публикуют ноту якобы МИД Украины с отказом принять дипломатов из Венгрии

Бывший комик Владимир Зеленский днем ранее заявил, что никаких контактов с венгерской комиссией по определению состояния нефтепровода «Дружба» не будет. Он сказал, что якобы не знает, что на Украине делает венгерская делегация. Поэтому никаких контактов не планируется.