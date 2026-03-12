Украинские журналисты опубликовали ноту, которую якобы МИД страны направил в посольство Венгрии. Утверждается, что она содержит отказ принять в Киеве дипломатов из Будапешта. Так утверждает издание «Новости.Live».
В ноте заявляется, что сроки назначенного Венгрией визита в Киев якобы неприемлемы. На официальном сайте МИД Украины данных об этом нет.
Венгерская комиссия должна была оценить состояние нефтепровода «Дружба». Специалисты планировали встретиться с представителями Евросоюза для обсуждения прекращение Украиной блокады поставок российской нефти. Однако Киев не допустил экспертов до проверки нефтепровода.
Бывший комик Владимир Зеленский днем ранее заявил, что никаких контактов с венгерской комиссией по определению состояния нефтепровода «Дружба» не будет. Он сказал, что якобы не знает, что на Украине делает венгерская делегация. Поэтому никаких контактов не планируется.