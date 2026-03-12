«ПСЖ» Сафонова разгромил «Челси» в первом матче ⅛ финала Лиги чемпионов

В первом матче ⅛ финала Лиги чемпионов «Пари Сен-Жермен» разгромил «Челси» со счётом 5:2. Встреча прошла в Париже.
У хозяев дубль оформил Хвича Кварацхелия, также забили Брэдли Барколя, Усман Дембеле и Витинья. У «Челси» отличились Мало Гюсто и Энцо Фернандес.
Российский вратарь Матвей Сафонов защищал ворота ПСЖ. Ранее он вошёл в расширенный состав сборной России на мартовские товарищеские матчи с Никарагуа и Мали.
Ответная игра пройдёт 17 марта в Лондоне. Напомним, ПСЖ — действующий победитель Лиги чемпионов, а «Челси» обыграл парижан в финале клубного чемпионата мира 2025 года.
