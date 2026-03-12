«ПСЖ» Сафонова разгромил «Челси» в первом матче ⅛ финала Лиги чемпионов

Ранее сообщалось, что украинский борец Артур Костюк во время церемонии награждения на молодёжном чемпионате Европы по спортивной борьбе (спортсмены не старше 23 лет) сошёл с пьедестала и отвернулся от флагов во время исполнения российского гимна.