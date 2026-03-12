Во время выступления Трампа в штате Кентукки участник мероприятия упал в обморок

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выступил перед сторонниками в штате Кентукки. В ходе речи он затронул ряд актуальных тем. Во время выступления американского лидера один из участников мероприятия упал в обморок. Пострадавшему оперативно оказали помощь. Соответствующий момент был запечатлен в трансляции.
Сторонник президента США стоял в окружении других участников мероприятия. На инцидент обратили внимание заметившие лежащего человека женщины.
К потерявшему сознание участнику митинга быстро направили врачей. Дональд Трамп похвалил срочные службы за оперативность.
Дональд Трамп между тем объявил, что Штаты откроют первый нефтеперерабатывающий завод за последние 50 лет. Это вернет американское доминирование в мире, считает глава Белого дома. Предприятие возведут в Браунсвилле на деньги инвесторов.