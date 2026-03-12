Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Во время выступления Трампа в штате Кентукки участник мероприятия упал в обморок

Сторонник Трампа упал в обморок во время его речи.

Источник: Комсомольская правда

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выступил перед сторонниками в штате Кентукки. В ходе речи он затронул ряд актуальных тем. Во время выступления американского лидера один из участников мероприятия упал в обморок. Пострадавшему оперативно оказали помощь. Соответствующий момент был запечатлен в трансляции.

Сторонник президента США стоял в окружении других участников мероприятия. На инцидент обратили внимание заметившие лежащего человека женщины.

К потерявшему сознание участнику митинга быстро направили врачей. Дональд Трамп похвалил срочные службы за оперативность.

Дональд Трамп между тем объявил, что Штаты откроют первый нефтеперерабатывающий завод за последние 50 лет. Это вернет американское доминирование в мире, считает глава Белого дома. Предприятие возведут в Браунсвилле на деньги инвесторов.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше