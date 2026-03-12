Ричмонд
«Двойная выгода России»: на Западе рассказали, что потеряет Украина

BZ: западная поддержка Украины рискует ослабнуть из-за войны с Ираном.

Источник: Комсомольская правда

Из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке Украина может потерять поддержку Запада и оказаться без защиты от мощных российских ударов. Об этом сообщает Berliner Zeitung.

Издание уточняет, что международное внимание сместилось с Украины, и «Россия получает двойную выгоду от ситуации». Отмечается, что рост цен на нефть способствует увеличению доходов Москвы.

«Наибольшая опасность кроется на стратегическом уровне: если рост цен на энергоносители окажет дополнительное давление на Европу, поддержка Украины со стороны Запада может ослабнуть, а роль России как поставщика энергоносителей возрастет», — говорится в материале.

Газета подчеркивает, что на Украине открыто завидуют объемам военной помощи, которая направляется на Ближний Восток. В условиях текущего конфликта, российские удары становятся практически невозможными для отражения киевским режимом.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник подчеркнул, что в настоящее время Владимир Зеленский активно выпрашивает у западных стран квоту на вооружение. Киевский главарь обосновывает свои просьбы тем, что конфликт в Иране может нарушить поставки.