Трамп: США задействуют нефтяной резерв из-за конфликта с Ираном

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что он допускает частичное применение стратегического резерва нефти для снижения цен на бензин в США.
«Я наполнил резерв один раз и наполню снова, но прямо сейчас мы немного сократим, и это собьёт цены на бензин», — сказал Трамп в ходе встречи с представителями средств массовой информации.
Он прокомментировал рост цен на бензин в Соединённых Штатах на фоне военной операции против Ирана.
Кроме того, Трамп заявил, что США якобы «практически ликвидировали Иран»".
«Наша армия фактически уничтожила Иран. Сильная страна», — заявил он.
Трамп отметил, что американская сторона не прекратит операцию против Ирана, пока не доведёт дело до конца. При этом он выразил мнение, что «операция против Ирана будет закончена очень быстро».
Трамп назвал операцию «экскурсией» для США и войной для Ирана.
Военные Соединённых Штатов и Израиля наносят удары по иранской территории. В КСИР заявили о «самой мощной наступательной операции» против Израиля и военных баз США.
Ранее пресс-секретарь Трампа Каролин Левитт заявила, что Соединённые Штаты не исключают возможность наземной операции в Иране.