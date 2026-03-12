Четвероногие напарники: как работают кинологи и их собаки в новосибирском ГУФСИН — 25 кадров службы

12 марта в России отмечается День работника уголовно-исполнительной системы. В этот день поздравления принимают сотрудники учреждений ФСИН, которые обеспечивают безопасность и порядок в системе исполнения наказаний.
Особую роль в этой службе играют кинологи и их четвероногие напарники. Служебные собаки помогают в охране объектов, поиске запрещённых предметов и участвуют в тренировках вместе со своими проводниками. За внешней серьёзностью службы стоят годы подготовки, дисциплина и тесное взаимодействие человека и животного.
ГУФСИН по Новосибирской области поделился с «МК в Новосибирске» кадрами тренировок кинологов и служебных собак. На этих фотографиях — преданные помощники сотрудников, которые ежедневно несут службу вместе со своими наставниками.
Фото: ГУФСИН по Новосибирской области поделился.