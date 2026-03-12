Четвероногие напарники: как работают кинологи и их собаки в новосибирском ГУФСИН — 25 кадров службы

Особую роль в этой службе играют кинологи и их четвероногие напарники. Служебные собаки помогают в охране объектов, поиске запрещённых предметов и участвуют в тренировках вместе со своими проводниками. За внешней серьёзностью службы стоят годы подготовки, дисциплина и тесное взаимодействие человека и животного.