Синоптик Ильин предупредил москвичей о похолодании до −5 градусов

Во время текущей недели, по словам синоптика Александра Ильина, погода будет теплой и солнечной.

Источник: Аргументы и факты

На этой неделе погода в Москве будет теплой и солнечной, однако на следующей неделе ожидается небольшое похолодание, сообщил в беседе с aif.ru синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

«Теплая погода продержится до начала следующей недели, а в конце второй декады месяца и в начале третьей немного похолодает. Температура днем будет от 0 до −5 градусов. Но это продлится всего несколько дней, затем температура днем снова начнет подниматься до +5 градусов», — пояснил Ильин.

Синоптик добавил, что с приходом похолодания в Москве и области могут выпасть небольшие осадки, но существенных снегопадов в ближайшее время не ожидается.

Ранее синоптик Ильин сообщил, что вслед за календарной в Москву пришла метеорологическая весна.