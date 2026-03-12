Синоптик Ильин предупредил москвичей о похолодании до −5 градусов

На этой неделе погода в Москве будет теплой и солнечной, однако на следующей неделе ожидается небольшое похолодание, сообщил в беседе с aif.ru синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.
«Теплая погода продержится до начала следующей недели, а в конце второй декады месяца и в начале третьей немного похолодает. Температура днем будет от 0 до −5 градусов. Но это продлится всего несколько дней, затем температура днем снова начнет подниматься до +5 градусов», — пояснил Ильин.
Синоптик добавил, что с приходом похолодания в Москве и области могут выпасть небольшие осадки, но существенных снегопадов в ближайшее время не ожидается.
Ранее синоптик Ильин сообщил, что вслед за календарной в Москву пришла метеорологическая весна.