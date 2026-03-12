Эйсмонт раскрыла, какие женщины пожаловались Лукашенко, что их обижают

«Уверена, что каждый может себе представить, какой мы получили отклик на этот тезис в наших президентских или околопрезидентских соцсетях и мессенджерах. Расскажу инсайд: около 80 процентов от всех написавших нам после этого были не белорусские женщины», — рассказала Эйсмонт во время церемонии чествования победительниц XVIII республиканского конкурса «Женщина года — 2025».