Средняя зарплата в России перешагнула отметку в 100 тысяч рублей

Средняя номинальная зарплата в России по итогам 2025 года достигла 100,4 тысячи рублей, увеличившись с 88 тысяч годом ранее. Аналитик Кирилл Кононов в беседе с РИА Новости отметил, что с 2000 года этот показатель рос в среднем на 18% в год и ни разу не снижался.