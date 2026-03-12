Ричмонд
+31°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Средняя зарплата в России перешагнула отметку в 100 тысяч рублей

Средняя номинальная зарплата в России по итогам 2025 года достигла 100,4 тысячи рублей, увеличившись с 88 тысяч годом ранее.

Средняя номинальная зарплата в России по итогам 2025 года достигла 100,4 тысячи рублей, увеличившись с 88 тысяч годом ранее. Аналитик Кирилл Кононов в беседе с РИА Новости отметил, что с 2000 года этот показатель рос в среднем на 18% в год и ни разу не снижался.

Он предположил, что теперь средняя зарплата всегда будет выше 100 тысяч рублей. При этом медианная зарплата (у половины работников выше, у половины — ниже) в апреле 2025 года составляла 73 871 рубль, тогда как два года назад — 52 558 рублей.

Средняя зарплата рассчитывается до вычета налогов, с учётом премий и сверхвысоких доходов.

Ранее сообщалось, что Госдума во втором и третьем чтениях приняла законы, наделяющие Федеральную антимонопольную службу (ФАС) расширенными полномочиями по контролю за тарифами в сфере ЖКХ.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.