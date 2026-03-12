Средняя зарплата в России перешагнула отметку в 100 тысяч рублей

Средняя номинальная зарплата в России по итогам 2025 года достигла 100,4 тысячи рублей, увеличившись с 88 тысяч годом ранее. Аналитик Кирилл Кононов в беседе с РИА Новости отметил, что с 2000 года этот показатель рос в среднем на 18% в год и ни разу не снижался.
Он предположил, что теперь средняя зарплата всегда будет выше 100 тысяч рублей. При этом медианная зарплата (у половины работников выше, у половины — ниже) в апреле 2025 года составляла 73 871 рубль, тогда как два года назад — 52 558 рублей.
Средняя зарплата рассчитывается до вычета налогов, с учётом премий и сверхвысоких доходов.
