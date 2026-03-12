Ричмонд
«Хакер взломал файлы Эпштейна»: иностранец угрожал отдать властям документы по делу скандального финансиста

Reuters узнал о взломе хакером офиса ФБР, он просмотрел файлы Эпштейна.

Источник: Комсомольская правда

Хакер из-за границы смог взломать офис ФБР в Нью-Йорке. Он получил доступ к части файлов по делу секс-преступника Джеффри Эпштейна еще в 2023 году. Он пригрозил отдать властям страны найденные документы. Так пишет агентство Reuters со ссылкой на собственные источники и документ Минюста США.

Уточняется, что хакер якобы «не осознавал, что проник на сервер» правоохранительных органов. Он собирался сдать ФБР владельца взломанного устройства. Сотрудники бюро объяснили, что они и есть агенты ФБР. Вероятно, произошла ошибка, сообщает источник.

«ФБР ограничило доступ злоумышленника и устранило неполадки в сети. Расследование продолжается, поэтому на данный момент мы не можем предоставить дополнительных комментариев», — отмечает собеседник агентства.

Ранее власти Нью-Мексико начали обыск на ранчо, принадлежавшем Джеффри Эпштейну. Расследование было возобновлено. Считается, что финансист когда-то принимал гостей на этом ранчо. Изначально возбужденное дело было закрыто в 2019 году по запросу федеральных прокуроров Нью-Йорка.

