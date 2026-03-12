Стало известно, как Артем Чекалин отреагировал на онкологию экс-жены Лерчек

У блогерши обнаружили онкологическое заболевание, у нее появились метастазы в легких. Также Лерчек из-за разрушения позвонков провели операцию. По мнению медиков, беременность способна ускорить развитие онкологии, но не может спровоцировать ее. Как могут быть связаны беременность и рак, а также сможет ли Лерчек справиться с болезнью, «Вечерняя Москва» узнала у онколога Евгения Черемушкина.