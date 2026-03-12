Стало известно, как Артем Чекалин отреагировал на онкологию экс-жены Лерчек

У блогерши Валерии Чекалиной, более известной как Лерчек, обнаружили рак желудка четвертой степени. Адвокат ее экс-мужа Артема Чекалина Сергей Гуров рассказал, общаются ли сейчас бывшие супруги.
По его словам, отец троих детей Лерчек знает о ее тяжелом диагнозе и помогает ей, хотя находится под домашним арестом.
— Мой клиент оказывает помощь, принимает самое активное участие в решении проблем. Больше и точнее по части лечения я ничего не скажу. Мы пока не хотели активно обсуждать эту тему, — цитирует слова адвоката издание Woman.ru.
Валерия Чекалина может быть освобождена от наказания из-за рака четвертой стадии. Об этом 11 марта сообщил адвокат Максим Блинов. По его словам, даже если суд вынесет приговор, наличие медицинских показаний может позволить подсудимой избежать наказания или оставаться вне изоляции.
У блогерши обнаружили онкологическое заболевание, у нее появились метастазы в легких. Также Лерчек из-за разрушения позвонков провели операцию. По мнению медиков, беременность способна ускорить развитие онкологии, но не может спровоцировать ее. Как могут быть связаны беременность и рак, а также сможет ли Лерчек справиться с болезнью, «Вечерняя Москва» узнала у онколога Евгения Черемушкина.