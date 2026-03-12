12 марта в Иркутске похолодает до −9 градусов

— В большинстве районов Приангарья прогнозируется небольшой снег, однако в Слюдянском районе ожидается сильный снегопад. Ветер будет северо-западным, со скоростью 5−10 м/с, с возможными порывами до 15−20 м/с. Ночью в центральных и южных районах, ожидается усиление ветра и метели, — уточнили синоптики.