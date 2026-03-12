12 марта в Иркутске похолодает до −9 градусов

Днем 12 марта в Иркутске похолодает до −7…-9 градусов. После оттепели, которая радовала сибиряков, в регион вернулся холодный циклон. Ночью пройдет умеренный мокрый снег. Днем осадки продолжатся. Как сообщили КП-Иркутск в региональном Гидрометцентре, порывы северо-западного ветра достигнут 15−20 м/c, днем будет дуть со скоростью 7−12 м/с.
В пригородной зоне возможны метели. Ночью столбик термометра опустится до отметки в −11…-13 градусов.
— В большинстве районов Приангарья прогнозируется небольшой снег, однако в Слюдянском районе ожидается сильный снегопад. Ветер будет северо-западным, со скоростью 5−10 м/с, с возможными порывами до 15−20 м/с. Ночью в центральных и южных районах, ожидается усиление ветра и метели, — уточнили синоптики.
Температура воздуха ночью составит −13…-18 градусов, местами похолодает до −23…-28 градусов. Днем температура воздуха будет в пределах −7…-12 градусов, а в низинных участках рельефа от −14 до −19 градусов.