Юрист предупредила о риске покупки товаров в рассрочку

Многие ошибочно полагают, что рассрочка — это «не кредит», и она нигде не учитывается. Однако это полноценный кредит, который отражается в вашей кредитной истории как активное обязательство. Даже несколько небольших рассрочек могут повысить долговую нагрузку и снизить ваш кредитный рейтинг, предупредила она.