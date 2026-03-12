В ГД призвали внести в белые списки кикшеринг и другие сервисы

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Временные отключения связи в российских городах не должны мешать работе кикшеринга, каршеринга и других привычных сервисов, и при необходимости их нужно включить в белые списки Минцифры. Об этом ТАСС заявил зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов, отвечая на вопрос, могут ли принимаемые в последнее время меры безопасности, в частности, сказаться на предстоящем старте сезона электросамокатов.
Он подчеркнул, что граждане должны иметь возможность использовать всю привычную для них инфраструктуру.
«Если для этого необходимо дополнить белые списки, то, конечно, это необходимо сделать», — сказал депутат.
«Безусловно, вопросы, связанные с кассовыми аппаратами, сервисами каршеринга, прокатом техники, в том числе самокатов, беспокоят наших граждан, — отметил Свинцов. — Все, что связано с ежедневными потребностями, конечно, нужно максимально быстро снабдить системами, которые будут работать в тех условиях, когда отключается мобильный интернет и иногда даже мобильная связь».