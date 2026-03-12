В ГД призвали внести в белые списки кикшеринг и другие сервисы

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Временные отключения связи в российских городах не должны мешать работе кикшеринга, каршеринга и других привычных сервисов, и при необходимости их нужно включить в белые списки Минцифры. Об этом ТАСС заявил зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов, отвечая на вопрос, могут ли принимаемые в последнее время меры безопасности, в частности, сказаться на предстоящем старте сезона электросамокатов.