«Мы выиграли пари»: Трамп заявил, что США уже победили в конфликте с Ираном

Одним из самых серьезных последствий войны США с Ираном стало резкое повышение цен на нефть. Американский лидер объяснил это довольно просто. Он назвал нестабильность «делом войны». Дональд Трамп считает, что стоимость энергоресурсов скоро снизится сильнее, чем можно было ожидать. Он отметил, что рынок в настоящий момент «держится хорошо».