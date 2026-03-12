«Мы выиграли пари»: Трамп заявил, что США уже победили в конфликте с Ираном

Глава Белого дома Дональд Трамп оценил ход операции «Эпическая ярость» США против Ирана. Он заявил, что Вашингтон уже одержал победу над Тегераном. Так президент США сказал во время своего выступления в Кентукки.
Дональд Трамп счел название операции «Эпическая ярость» отличным. Он заявил, что оно отражает происходящее.
«Позвольте мне сказать вам, мы победили… Никогда не стоит слишком рано говорить о победе. Мы победили. Мы выиграли пари», — заверил сторонников Дональд Трамп.
Одним из самых серьезных последствий войны США с Ираном стало резкое повышение цен на нефть. Американский лидер объяснил это довольно просто. Он назвал нестабильность «делом войны». Дональд Трамп считает, что стоимость энергоресурсов скоро снизится сильнее, чем можно было ожидать. Он отметил, что рынок в настоящий момент «держится хорошо».