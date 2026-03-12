«Маленькая смерть»: Стас Пьеха рассказал о болезненных расставаниях

— Я помню свои первые расставания, в раннем возрасте. Пока не пошел к психологу, я очень сильно страдал. Я ходил к нему раз пять, мы с ним разговаривали. Благодаря этому я смог что-то понять для себя, сделать выводы и пойти дальше. Первые расставания были болезненные для меня, это была как маленькая смерть, — заявил артист в беседе с изданием «КП».