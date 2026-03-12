«Маленькая смерть»: Стас Пьеха рассказал о болезненных расставаниях

Певец Стас Пьеха рассказал о том, как переживал болезненные расставания и почему ему пришлось обращаться к помощи психолога. Он признался, что первые проблемы в личной жизни в молодости принесли ему много боли.
— Я помню свои первые расставания, в раннем возрасте. Пока не пошел к психологу, я очень сильно страдал. Я ходил к нему раз пять, мы с ним разговаривали. Благодаря этому я смог что-то понять для себя, сделать выводы и пойти дальше. Первые расставания были болезненные для меня, это была как маленькая смерть, — заявил артист в беседе с изданием «КП».
Несмотря на опыт, 45-летний Пьеха не считает себя знатоком женщин. Он признался, что до сих пор не до конца понимает, чего они хотят, но кое-какие выводы сделал.
— В целом женщинам необходимо слышать приятные слова в свой адрес, им нужно понимать, что их любят и мужчина готов ради них сооружать невероятные конструкции, добиваться чего-то. Еще женщинам важно понимать, что они привлекательны, — отметил певец.
Стас Пьеха был женат один раз, но его брак распался через два года после рождения сына. Артист ранее признался, что хотел бы найти новую любовь, но с возрастом это делать все сложнее.