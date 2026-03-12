В США узнали о панике Зеленского из-за запусков американских ракет

Зеленский боится, что столкнётся с нехваткой ракет для систем ПВО Patriot на фоне их применения Соединёнными Штатами на Ближнем Востоке, пишет американское издание Politico.
«Зеленский надеется обеспечить поставки первоклассных ракет американского производства PAC-3 для комплексов ПВО Patriot… однако также опасается, что их станет не хватать, так как их используют американские военнослужащие», — говорится в публикации.
Военные Соединённых Штатов и Израиля наносят удары по иранской территории. В КСИР заявили о «самой мощной наступательной операции» против Израиля и военных баз США.
По данным Politico, президент Соединённых Штатов Дональд Трамп вновь раскритиковал Зеленского, назвав его препятствием к завершению конфликта на Украине. Кроме того, он подчеркнул, что у Зеленского остаётся «всё меньше козырей».
Экс-советник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин подчеркнул, что удары Соединённых Штатов и Израиля по иранской территории полностью стёрли Зеленского из мировой информационной повестки.