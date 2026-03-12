В Московском планетарии рассказали, когда начнется весна

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Весеннее равноденствие, с которого в северном полушарии Земли начинается астрономическая весна, наступит вечером 20 марта, сообщили РИА Новости в Московском планетарии.
«Астрономическая весна — весеннее равноденствие — 20 марта 2026 года в 17 часов 46 минут по московскому времени», — сказал собеседник агентства.
Равноденствие происходит, когда Солнце пересекает небесный экватор — большой круг, параллельный плоскости земного экватора. Такое пересечение происходит потому, что плоскость эклиптики (в которой, как кажется земному наблюдателю, происходит движение Солнца), наклонена к оси Земли.
Восход Солнца 20 марта произойдёт точно на востоке, а зайдёт оно точно на западе, день и ночь при этом будут длиться по 12 часов. В Южном полушарии Земли, напротив, начнётся астрономическая осень.