Ричмонд
+31°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Московском планетарии рассказали, когда начнется весна

Весеннее равноденствие наступит в северном полушарии Земли 20 марта.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Весеннее равноденствие, с которого в северном полушарии Земли начинается астрономическая весна, наступит вечером 20 марта, сообщили РИА Новости в Московском планетарии.

«Астрономическая весна — весеннее равноденствие — 20 марта 2026 года в 17 часов 46 минут по московскому времени», — сказал собеседник агентства.

Равноденствие происходит, когда Солнце пересекает небесный экватор — большой круг, параллельный плоскости земного экватора. Такое пересечение происходит потому, что плоскость эклиптики (в которой, как кажется земному наблюдателю, происходит движение Солнца), наклонена к оси Земли.

Восход Солнца 20 марта произойдёт точно на востоке, а зайдёт оно точно на западе, день и ночь при этом будут длиться по 12 часов. В Южном полушарии Земли, напротив, начнётся астрономическая осень.