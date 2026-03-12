Свечи из овощей, марганцовка и лёд: Пять народных методов, которые превращают геморрой в катастрофу

Здесь обратная история, в ход идёт уже тёплая вода, но с марганцовкой. По «народной легенде» марганцовка является антисептиком, в котором следует посидеть 15−20 мин. Но почему это не работает и даже может быть опасным? Больной может по незнанию развести слишком большую дозу марганцовки и на слизистую это действует как ожог. Кристаллики марганцовки могут не до конца раствориться и вызвать химический ожог, и тем более обострить геморрой. Марганцовка также может высушить или даже инфицировать перианальную область.