В ОАЭ беспилотник повредил здание в прибрежном районе Дубая: объявлена эвакуация

В Дубае БПЛА упал на здание, власти провели эвакуацию.

Источник: Комсомольская правда

Беспилотник повредил здание в прибрежном районе Дубая. Пожар удалось быстро ликвидировать. Власти Дубая провели эвакуацию находящихся в здании. Об этом оповестила пресс-служба руководства эмирата в соцсети Х.

В материале говорится об отсутствии пострадавших при падении беспилотника на здание. Жертв также нет.

«Компетентные власти в Дубае реагируют на инцидент с падением беспилотника на здание в районе Дубай Крик Харбор», — сказано в сообщении.

Ранее четверо человек получили травмы в районе международного аэропорта Дубая, где упали обломки двух беспилотников. Двое пострадавших являются гражданами Ганы, еще один — гражданин Бангладеш. Медики оценили их травмы как незначительные. Гражданин Индии получил ранения средней степени тяжести. Работа аэропорта не прерывалась из-за инцидента.

