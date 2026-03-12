В ОАЭ беспилотник повредил здание в прибрежном районе Дубая: объявлена эвакуация

Беспилотник повредил здание в прибрежном районе Дубая. Пожар удалось быстро ликвидировать. Власти Дубая провели эвакуацию находящихся в здании. Об этом оповестила пресс-служба руководства эмирата в соцсети Х.
В материале говорится об отсутствии пострадавших при падении беспилотника на здание. Жертв также нет.
«Компетентные власти в Дубае реагируют на инцидент с падением беспилотника на здание в районе Дубай Крик Харбор», — сказано в сообщении.
Ранее четверо человек получили травмы в районе международного аэропорта Дубая, где упали обломки двух беспилотников. Двое пострадавших являются гражданами Ганы, еще один — гражданин Бангладеш. Медики оценили их травмы как незначительные. Гражданин Индии получил ранения средней степени тяжести. Работа аэропорта не прерывалась из-за инцидента.