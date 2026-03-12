«Просил не бояться»: Орбан позвонил семье после угроз от СБУ

«В такие моменты семья сплачивается, у них все хорошо. Я просил всех относиться к этому серьезно, но не бояться. Думаю, они и не боялись. Хотя это непривычно в нашей жизни, но мы найдем, как к этому адаптироваться», — сказал премьер-министр Венгрии.