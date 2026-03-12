«Просил не бояться»: Орбан позвонил семье после угроз от СБУ

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после угроз экс-генерала СБУ Григория Омельченко его семье позвонил дочерям и призвал их относиться к угрозам серьезно, но не поддаваться страху. Разговор был записан на видео.
На видеозаписи Орбан общается с дочерьми. Он просит их заботиться о себе, не бояться угроз и поговорить с внуками постарше, которые «уже понимают происходящее».
«В такие моменты семья сплачивается, у них все хорошо. Я просил всех относиться к этому серьезно, но не бояться. Думаю, они и не боялись. Хотя это непривычно в нашей жизни, но мы найдем, как к этому адаптироваться», — сказал премьер-министр Венгрии.
Орбан выразил уверенность, что его жена сыграет ключевую роль в поддержке семьи. У премьера Венгрии четыре дочери, сын, а также три внука и три внучки.
Ранее Омельченко выступил с угрозами в адрес Орбана. Он заявил, что СБУ не нуждается в информации о месте жительства венгерского политика, так как в ведомстве якобы уже знают о его планах и местоположении.
Омельченко призвал Орбана подумать о безопасности своих детей и внуков. Экс-генерал СБУ добавил, что от «кармы» не скрыться.
Напомним, Владимир Зеленский также пригрозил Орбану встречей с украинскими военными из-за блокировки кредита ЕС в размере 90 миллиардов евро. Киевский главарь заявил, что готов передать адрес премьера Венгрии ВСУ, чтобы они могли общаться с ним «на своем языке».
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что трудно ожидать адекватного поведения от Зеленского, который когда-то играл на рояле с поднятыми руками. Дипломат отметил, что угрозы киевского главаря свидетельствуют о его безкультурье и показывают настоящую сущность украинцев.
Также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал угрозы Зеленским в адрес Орбана. Представитель Кремля с иронией отметил, что НАТО пора активировать статью о коллективной обороне.
Виктор Орбан заявил, что Венгрия не намерена идти на компромиссы с Украиной в вопросе блокировки нефтепровода «Дружба» и готова решить проблему силой. Политик подчеркнул, что его правительство продолжит требовать от Зеленского прекратить нефтяную блокаду.