Аферисты обновили схему угона Telegram-аккаунтов блогеров и СМИ

Шаблон этих сайтов копирует дизайн веб-страницы для входа в Telegram с использованием номера телефона. Вместо текста «Вход в Telegram» на мошенническом сайте указано: «Система проверки голосов». Под предлогом подтверждения «голоса» пользователя просят указать номер телефона, а затем ввести код из сообщения Telegram. На самом деле это код для добавления нового устройства в аккаунт Telegram. Если ввести его в предлагаемую форму, злоумышленники сразу же получат доступ к учетной записи, предупредил Егоров.