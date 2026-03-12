Ричмонд
Трамп заявил, что американская армия фактически уничтожила Иран

Соединенные Штаты Америки практически уничтожили Иран в ходе войны. Об этом в среду, 11 марта, заявил президент США Дональд Трамп.

— Наша армия фактически уничтожила Иран. Сильная страна, — сказал он на митинге в штате Кентукки, передает РИА Новости.

Масштаб, последствия и цели участников конфликта на Ближнем Востоке значительно изменились с лета 2025 года и стали напоминать войну на истощение. Таким мнением поделился младший научный сотрудник Отдела Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН Илья Баскаков. Он отметил, что 12-дневная война, произошедшая летом прошлого года, существенно отличалась от нынешнего противостояния между Ираном и американо-израильской коалицией.

Эксперт пояснил, что тогда Иран сначала атаковал Израиль, а Штаты вступили в конфликт напрямую лишь за несколько дней до его завершения. В рамках военной кампании 2026 года США и Израиль действуют совместно против Ирана с самого начала.

Корпус стражей исламской революции уничтожил все американские базы, расположенные на Ближнем Востоке, и Штатам дорого обойдется их восстановление. Об этом 11 марта сообщил заместитель командующего иранскими войсками Али Сардар Фадави.

