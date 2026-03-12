Сироты из Иркутской области получили квартиры и жилищные сертификаты. За это они поблагодарили главу Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Заявители жаловались на отсутствие жилья еще в октябре 2025 года. Сейчас ситуация разрешилась.
— Руководитель СУ СК России по Иркутской области доложил, что некоторые должностные лица не обеспечили освоение бюджетных средств и предоставление жилья сиротам, — уточнили в пресс-службе ведомства.
По состоянию на 1 марта 2026 года более 13 тысяч сирот в Приангарье ещё ждут получения жилья, причём свыше 500 человек уже имеют на руках судебные решения.
