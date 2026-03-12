Ричмонд
Эпидемия гонконгского гриппа в России завершилась, рассказала врач

РИА Новости: врач Вахрушева рассказала об окончании эпидемии гонконгского гриппа.

Источник: © РИА Новости

ВЛАДИВОСТОК, 12 мар — РИА Новости. Снижение частоты ПЦР-диагностирования гриппа свидетельствует об окончании в России эпидемии гонконгского гриппа, рассказала РИА Новости директор департамента клинической медицины Школы медицины и наук о жизни Дальневосточного федерального университета, кандидат медицинских наук Светлана Вахрушева.

«По данным НИИ гриппа имени Смородинцева, снижение частоты ПЦР-диагностирования гриппа до 3,1% свидетельствует об окончании в РФ эпидемии гриппа A (H3N2)», — сказала Вахрушева.

В Роспотребнадзоре ранее сообщили, что в России в первую неделю марта зарегистрировано 678 тысяч случаев заболеваемости ОРВИ и гриппом.