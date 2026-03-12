Ричмонд
+31°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянам могут предоставить право для разблокировки карт через «Госуслуги»: подробнее об инициативе

Минцифры прорабатывает возможность разблокировки счетов и карт через Госуслуги.

Источник: Комсомольская правда

В Госдуме предложили создать окно на «Госуслугах» для заявлений о разблокировке счетов и банковских карт. Минцифры поддержало инициативу. Теперь Министерство совместно с Центробанком прорабатывают такую возможность. Так сказано в ответе министра цифрового развития Максута Шадаева на запрос депутатов, цитирует ТАСС.

В Госдуме объяснили указанную меру способом «упрощения идентификации граждан». Максут Шадаев выразил признательность авторам проекта.

«Предложенные изменения прорабатываются совместно с Банком России. Полагаем, что реализация данных мер будет способствовать более эффективной защите законных прав и интересов граждан», — оповестил министр.

На «Госуслугах» также появилась возможность проверить задолженности и исполнительные производства от судебных приставов. Платформа позволяет выявить наличие истребований у организаций или других людей.