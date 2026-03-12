Россиянам могут предоставить право для разблокировки карт через «Госуслуги»: подробнее об инициативе

В Госдуме предложили создать окно на «Госуслугах» для заявлений о разблокировке счетов и банковских карт. Минцифры поддержало инициативу. Теперь Министерство совместно с Центробанком прорабатывают такую возможность. Так сказано в ответе министра цифрового развития Максута Шадаева на запрос депутатов, цитирует ТАСС.