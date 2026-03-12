Ричмонд
+31°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пострадавшие от землетрясений на Камчатке семьи получат новое жилье

80 семей на Камчатке переедут в новый жилой комплекс после землетрясений.

Источник: Комсомольская правда

Жители 12 домов, сильно пострадавших от мощных землетрясений на Камчатке летом 2025 года, переедут в новый жилой комплекс «Электрон». Об этом сообщила пресс-служба краевого правительства.

В правительстве уточнили, что жилье будет предоставлено в рамках отдельной региональной программы расселения пострадавших домов в Петропавловске-Камчатском. Ключи от новых квартир получат около 80 семей.

Средства на первый транш уже предусмотрены в федеральном бюджете по поручению президента России. По данным правительства, в первую очередь новые квартиры получат семьи, для которых аварийное жилье является единственным в собственности.

Ранее KP.RU сообщал, что Камчатский край и соседние регионы пережили одно из самых мощных землетрясений за последние десятилетия. Магнитуда толчков составила 8,7, что делает его самым мощным с 1952 года. Землетрясение привело к угрозе цунами, массовой эвакуации и разрушениям.

Узнать больше по теме
Камчатский край: один большой природный заповедник и самая сейсмоопасная часть РФ
Камчатский край — дальневосточный российский регион, занимающий полуостров Камчатку и частично материк, Командорские и Карагинский острова. Эта территория известна высокой сейсмической активностью и уникальными возможностями для рекреационного туризма. Рассказываем обо всех особенностях края.
Читать дальше