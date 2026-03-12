Пострадавшие от землетрясений на Камчатке семьи получат новое жилье

Жители 12 домов, сильно пострадавших от мощных землетрясений на Камчатке летом 2025 года, переедут в новый жилой комплекс «Электрон». Об этом сообщила пресс-служба краевого правительства.
В правительстве уточнили, что жилье будет предоставлено в рамках отдельной региональной программы расселения пострадавших домов в Петропавловске-Камчатском. Ключи от новых квартир получат около 80 семей.
Средства на первый транш уже предусмотрены в федеральном бюджете по поручению президента России. По данным правительства, в первую очередь новые квартиры получат семьи, для которых аварийное жилье является единственным в собственности.
Ранее KP.RU сообщал, что Камчатский край и соседние регионы пережили одно из самых мощных землетрясений за последние десятилетия. Магнитуда толчков составила 8,7, что делает его самым мощным с 1952 года. Землетрясение привело к угрозе цунами, массовой эвакуации и разрушениям.