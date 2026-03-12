Ричмонд
Дмитриев поблагодарил Уиткоффа и Кушнера за продуктивную встречу во Флориде

Кирилл Дмитриев поблагодарил спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера за продуктивную встречу во Флориде.

Источник: Аргументы и факты

Спецпредставитель президента Российской Федерации по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев поблагодарил спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера, а также старшего советника администрации США Джоша Грюнбаума за продуктивную встречу в американском штате Флорида.

«Спасибо Стив, Джаред и Джош за продуктивную встречу», — написал он на своей странице в соцсети X*.

По данным журналистов, Дмитриев провёл переговоры с представителями администрации президента США Дональда Трампа во Флориде.

Напомним, 9 марта президент РФ Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом Соединённых Штатов Дональдом Трампом.

По словам помощника Путина Юрия Ушакова, президент Российской Федерации дал положительные оценки посредническим усилиям американской стороны и лично президента США в урегулировании конфликта на Украине. Он отметил, что разговор носил деловой, откровенный и конструктивный характер.

Шеф Пентагона Пит Хегсет заявил, что переговоры Путина и Трампа создают предпосылки для урегулирования ситуации на Украине и Ближнем Востоке.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.

