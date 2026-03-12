В ГД предложили обязательно отрабатывать в автошколах заправку и контроль масла

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Базовые навыки обращения с автомобилем, такие как самостоятельная заправка на АЗС и контроль уровня масла, должны обязательно отрабатываться на практических занятиях в автошколах так же, как и правильное поведение при поломке на трассе. Об этом ТАСС заявил член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Валерий Горюханов («Единая Россия»).
«Базовые навыки — самостоятельная заправка автомобиля, проверка уровня масла и давления в шинах — должны быть неотъемлемой частью практической подготовки. Это вопрос элементарной грамотности за рулем», — сказал депутат.
Отвечая на вопрос, должны ли будущие водители обязательно обучаться навыкам замены колеса и другого ремонта поломок в дороге, он отметил, что «превращать каждого выпускника автошколы в автомеханика сегодня нет практического смысла», поскольку современные автомобили технически сложны и требуют профессионального сервисного обслуживания.
Горюханов подчеркнул, что главная угроза на автомагистралях в случае мелкой неисправности — не само ее наличие, а неправильные действия водителя после вынужденной остановки. «Автошколам критически важно сосредоточиться на отработке пошаговых действий водителя при поломке: как безопасно убрать машину с полосы, правильно выставить знак аварийной остановки, использовать светоотражающий жилет и грамотно разместить пассажиров за пределы проезжей части. Именно эти знания спасают жизни, а не умение самостоятельно менять предохранители под потоком фур», — подытожил он.
«Искусственно перегружать учебную программу часами по ремонту — значит необоснованно увеличивать стоимость и сроки обучения для граждан. Такой ликбез по мелкому ремонту машины может быть как дополнительная опция в автошколах. Это будет честно, особенно, когда для человека важна цена обучения», — считает парламентарий.