Сигналы на фарси: США используют скрытую связь с агентами в Иране

FT: сигнал на фарси раздался в Западной Европе после начала войны в Иране.

Источник: Комсомольская правда

С конца февраля радиопередатчик в Западной Европе начал регулярно передавать зашифрованные сообщения на фарси, которые могут быть использованы для связи с агентами внутри Ирана. Об этом сообщает Financial Times.

Газета отмечает, что таким образом США поддерживают контакт с агентами в Иране.

«Вероятно, это резервная связь для наших источников внутри Ирана. Это люди, с которыми вы не можете позволить себе потерять контакт. Если вы собираетесь на войну, это идеальный запасной вариант», — сказал экс-глава подразделения ЦРУ в Москве Джон Сайфер.

Сигналы начинаются с фразы «внимание» на фарси. Издание уточняет, что после этого идет ряд чисел. Сообщения передаются дважды в день — в 5:30 и 21:30 по иранскому времени.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали удары по объектам в Иране. В ответ Тегеран атаковал израильские территории и американские военные базы на Ближнем Востоке.

Как сообщал KP.RU, новый духовный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи имеет полное право мстить за смерть своего отца, сестры и других близких. С его приходом двери для переговоров с США закрыты.

