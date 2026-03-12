Выставка «12 символов Земли леопарда» открылась в аэропорту Владивостока

Проект «12 символов Земли леопарда» задуман как серия из двенадцати тем. Каждая тема посвящена одному виду животных южного Приморья. Каждый месяц экопросветители и педагоги проводят занятия о «герое месяца». Дидактические материалы и готовые сценарии уроков с презентациями и видеороликами выложены на сайте организации в разделе «Акции». В описании экспозиции в аэропорту разместили QR‑код. По нему посетители могут перейти к материалам проекта. Там можно узнать больше о биологии, поведении и среде обитания животных. Также там рассказывается об их роли в культуре народов Дальнего Востока и современной жизни региона.