Выставка «12 символов Земли леопарда» открылась в аэропорту Владивостока

Фотовыставка «12 символов Земли леопарда» начала работу в зоне вылета внутренних рейсов Международного аэропорта Владивосток. Там разместили крупные снимки обитателей дикой природы юга Приморья.
По данным дирекции заповедников «Земля леопарда», экспозиция стала частью одноимённого просветительского проекта о редких животных Дальнего Востока. Проект стартовал 11 января в День заповедников и национальных парков.
Фотостенды установили в зале вылетов. Первыми работы видят пассажиры внутренних рейсов. Для них аэропорт становится точкой знакомства с заповедной природой края.
На фото показаны ларга (пятнистая нерпа), енотовидная собака, дальневосточный лесной кот, малая колпица, дальневосточный леопард, бабочка-парусник Маака, амурский тигр, осьминог Дофлейна, трепанг, водяной олень, гималайский медведь и харза. Все эти виды обитают на территориях под управлением дирекции нацпарка.
Проект «12 символов Земли леопарда» задуман как серия из двенадцати тем. Каждая тема посвящена одному виду животных южного Приморья. Каждый месяц экопросветители и педагоги проводят занятия о «герое месяца». Дидактические материалы и готовые сценарии уроков с презентациями и видеороликами выложены на сайте организации в разделе «Акции». В описании экспозиции в аэропорту разместили QR‑код. По нему посетители могут перейти к материалам проекта. Там можно узнать больше о биологии, поведении и среде обитания животных. Также там рассказывается об их роли в культуре народов Дальнего Востока и современной жизни региона.
Международный аэропорт Владивосток давно связан с «Землёй леопарда». Воздушная гавань носит почётный титул Хранителя леопарда. Ещё в 2014 году аэропорт взял под опеку хищника с научным номером Leo 18M, которому сотрудники дали имя Хорс.