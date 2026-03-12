За десять дней войны США и Израиля против Ирана погибли 1800 человек: ВОЗ привела уточнённые данные

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке привела к многочисленным смертям среди мирного населения государств региона. За чуть более чем десять дней войны погибли 1800 человек. Они проживали на территории Ирана, Ливана и Израиля. Так сообщил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус в соцсети Х.
По его данным, ранения получили минимум 12,5 тысячи человек. С 28 февраля зафиксировано также 18 атак по объектам здравоохранения в Иране. Еще 25 случаев произошло на территории Ливана.
«В Иране погибло более 1 300 человек и 9 000 получили ранения, в Ливане погибло не менее 570 человек и более 1 400 получили ранения, а в Израиле погибло 15 человек и 2 142 получили ранения», — привел данные Тедрос Аданом Гебреисус.