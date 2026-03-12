В Новосибирске восстановили водоснабжение после аварии на трубопроводе

НОВОСИБИРСК, 12 марта. /ТАСС/. Водоснабжение жителей Новосибирска, оставшихся без воды из-за аварии на трубопроводе, восстановлено, сообщили в ГУ МЧС России по Новосибирской области.
«Работы завершены, водоснабжение восстановлено в полном объеме», — говорится в сообщении.
В среду более 6 тыс. жителей Октябрьского района Новосибирска остались без холодного и горячего водоснабжения из-за аварии на трубопроводе в условиях почти 20 градусов морозов. Отключение затронуло 14 многоквартирных домов и 3 социально значимых объекта — 2 школы и детский сад.