В Ленинском округе Иркутска появится «Сквер Будущего»

В Иркутске на пересечении улиц Баумана, Ярославского и 18-го Советского переулка появится новый «Сквер Будущего». Об этом сообщили КП-Иркутск в пресс-службе городской администрации.
— За строительство «Сквера Будущего» в 2025 году проголосовали больше 17 тысяч человек. Жители Ленинского округа очень ждали появления этого пространства, — отметил мэр Руслан Болотов.
В сквере обустроят три зоны: для игр и активного отдыха — там установят тренажеры, место для отдыха — будут скамейки с урнами и три интерактивных стенда для проверки зрения. А также появится зона для проведения тематических встреч, семинаров и лекций — для горожан сделают открытый амфитеатр и летнюю эстраду. Территория будет дополнена перголой с колоннами и подсветкой. Специалисты сделают дорожки с резиновым покрытием и наружное освещение. Будут высажены клены, сирень и посеян газон.