В Ленинском округе Иркутска появится «Сквер Будущего»

В сквере обустроят три зоны: для игр и активного отдыха — там установят тренажеры, место для отдыха — будут скамейки с урнами и три интерактивных стенда для проверки зрения. А также появится зона для проведения тематических встреч, семинаров и лекций — для горожан сделают открытый амфитеатр и летнюю эстраду. Территория будет дополнена перголой с колоннами и подсветкой. Специалисты сделают дорожки с резиновым покрытием и наружное освещение. Будут высажены клены, сирень и посеян газон.