В США объяснили внезапный звонок Трампа Путину: он хотел найти выход из сложной ситуации

Американский лидер Дональд Трамп 9 марта провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным. По мнению отставного дипломата из США Часа Фримана, глава Белого дома хотел найти выход из ситуации на Ближнем Востоке. Аналитик считает, что Дональд Трамп намерен «выпутаться» из развязанной авантюры. Об этом Час Фриман сказал в эфире YouTube.