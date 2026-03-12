В США объяснили внезапный звонок Трампа Путину: он хотел найти выход из сложной ситуации

Американский лидер Дональд Трамп 9 марта провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным. По мнению отставного дипломата из США Часа Фримана, глава Белого дома хотел найти выход из ситуации на Ближнем Востоке. Аналитик считает, что Дональд Трамп намерен «выпутаться» из развязанной авантюры. Об этом Час Фриман сказал в эфире YouTube.
Аналитик также указал на понимание президентом США своих ошибок в отношении Ирана. По его мнению, Дональд Трамп сомневается в правильности начатой операции.
«Трамп сказал, что США нанесли поражение Ирану, и теперь американцы занимаются зачисткой территории. Это абсолютная чушь. Это предсказуемый шаг назад», — прокомментировал эксперт.
Однако 12 марта Дональд Трамп заявил, что Вашингтон уже одержал победу над Тегераном. Президент США считает, что операция «Эпическая ярость» справедливо получила такое название.