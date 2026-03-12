Ричмонд
Совладелец DNS Дмитрий Алексеев разбогател на 100 млн долларов

Состояние владивостокского бизнесмена достигло 1,6 млрд долларов. В мировом списке миллиардеров он занял 2481-е место.

Источник: Аргументы и факты

Владивостокский предприниматель, совладелец и президент группы компаний DNS (ДНС)Дмитрий Алексеев укрепил позиции в глобальном рейтинге миллиардеров Forbes (Форбс). По оценке издания, его состояние за год увеличилось на 100 миллионов долларов и достигло 1,6 миллиарда. В обновлённом списке он занял 2481-е место.

Алексеев впервые попал в рейтинг Forbes в 2024 году с состоянием 1,3 миллиарда долларов. Нынешний прирост позволил ему обойти таких известных российских бизнесменов, как Игорь Рыбаков («Технониколь»), Елена Батурина, президент «Мираторга» Виктор Линник и даже одного из представителей семьи Ротенбергов.

Партнёр Алексеева по DNS (ДНС) Юрий Карпцов также сохранил место в списке миллиардеров. Третий год подряд его состояние оценивается в 1,3 миллиарда долларов, что соответствует 2858-й позиции рейтинга.

Стоит отметить, что рост капитала бизнесмена идёт в русле общерыночных тенденций. Розничные сети и особенно маркетплейсы демонстрируют уверенную динамику. Для сравнения: основатель Wildberries (Валдберис) Татьяна Ким поднялась на 444-е место с состоянием 8,1 миллиарда долларов, прибавив за год 3,5 миллиарда.

Дмитрий Алексеев известен в Приморье не только как успешный предприниматель, но и как меценат, а также член регионального политсовета партии «Новые люди». Его состояние, по данным Forbes (Форбс), продолжает расти, что отражает успешное развитие компании DNS (ДНС) на российском рынке электроники и бытовой техники.

