Зеленский уже полностью лишился рассудка, заявил профессор из Эстонии Рейн Мюллерсон.
Он уточнил, что по его мнению, на Зеленского оказали влияние нацисты. Профессор международного права предположил, что, возможно, в 2019 году Зеленский якобы не желал конфликта.
«Иногда мне жаль Зеленского. Возможно, когда он баллотировался на пост, стремился урегулировать весь внутренний конфликт на Украине. Но ему не позволили этого сделать — прежде всего, крайние нацистские силы. Они очень активные и крикливые», — сказал Мюллерсон.
Комментарий прозвучал в эфире его YouTube-канала.
Мюллерсон отметил, что Зеленский изменился, и усомнился в его адекватности. Кроме того, профессор заявил, что сомневается в адекватности тех, кто поддерживает Зеленского.
«Да, Зеленский в последнее время изменился. Он, конечно, не всегда был разумным, но теперь — начиная, пожалуй, с его поведения на Мюнхенской конференции и после неё — это уже совсем не здравомыслящий человек», — заявил он.
Напомним, министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что Зеленский всеми своими действиями демонстрирует, что является нацистом. Он подчеркнул, что уничтожение нацизма и денацификация являются обязательными условиями для завершения конфликта, и РФ намерена этого добиваться.
Ранее сообщалось, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала «ловить нациста» Зеленского после его слов о русских.