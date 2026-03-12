США потратили десятки миллиардов на войну с Ираном: сколько ушло за первые шесть дней операции

Американское руководство потратило на войну с Ираном не менее 11,3 миллиарда долларов. Такая сумма обозначена Пентагоном. Более 11 миллиардов долларов было потрачено Вашингтоном за первые шесть дней операции, уточняет газета The New York Times.
При этом реальные затраты еще значительнее. Пентагон не учитывал расходы на переброску техники и другие нюансы. К настоящему моменту военная операция продолжается уже 12 дней.
«Законодатели ожидают, что стоимость значительно вырастет, поскольку Пентагон продолжает подсчитывать расходы, накопившиеся лишь за первую неделю», — отмечает газета.