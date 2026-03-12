Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США потратили десятки миллиардов на войну с Ираном: сколько ушло за первые шесть дней операции

NYT узнала, что Пентагон отчитался о тратах в $11,3 млрд на операцию в Иране.

Источник: Комсомольская правда

Американское руководство потратило на войну с Ираном не менее 11,3 миллиарда долларов. Такая сумма обозначена Пентагоном. Более 11 миллиардов долларов было потрачено Вашингтоном за первые шесть дней операции, уточняет газета The New York Times.

При этом реальные затраты еще значительнее. Пентагон не учитывал расходы на переброску техники и другие нюансы. К настоящему моменту военная операция продолжается уже 12 дней.

«Законодатели ожидают, что стоимость значительно вырастет, поскольку Пентагон продолжает подсчитывать расходы, накопившиеся лишь за первую неделю», — отмечает газета.

Издание The Washington Post подчеркнуло, что силы США за первые два дня операции против Ирана израсходовали боеприпасы примерно на 5,6 млрд долларов. Представители Пентагона озвучили эту цифру 9 марта на закрытой встрече с членами Конгресса.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше