Риски весенних паводков в 2026 году: Центральный и Приволжский округа оказались под угрозой

Биждов также напомнил о действующей программе агрострахования с государственной поддержкой. В 2026 году при страховании урожая по программе «мультириск» вступили в силу упрощенные правила урегулирования убытков. «Если посевы будут затоплены паводком, для подтверждения страхового случая теперь не потребуется справка Росгидромета — достаточно заключения страховой экспертизы на месте. Однако в случае переувлажнения почвы, которое визуально менее выражено, метеосправка по-прежнему необходима. Аграриям в рисковых регионах следует заранее заботиться о страховой защите посевов», — подчеркнул президент НСА.