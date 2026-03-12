Риски весенних паводков в 2026 году: Центральный и Приволжский округа оказались под угрозой

Президент Национального союза агростраховщиков (НСА) Корней Биждов сообщил РИА Новости о высоких рисках весенних паводков в 2026 году, особенно в Центральном и Приволжском федеральных округах, где зафиксирован рекордный уровень снежного покрова.
По словам Биждова, НСА предупреждает о повышенных рисках для озимых культур в указанных регионах. «НСА предупреждает о повышенных рисках для озимых культур в Центральном и Приволжском федеральных округах из-за рекордно высокого уровня снежного покрова, который зафиксирован при анализе текущей метеорологической ситуации с использованием инструментов космического мониторинга. В обоих округах застраховано в общей сложности порядка 3 миллионов гектаров озимых», — отметил он.
На 6 марта в Центральном федеральном округе (ЦФО) наблюдается наиболее высокий уровень снега, достигающий 60−80 сантиметров, особенно в Калужской, Тульской и Орловской областях. В соседних Владимирской, Ивановской и Рязанской областях высота снежного покрова составляет 50−60 сантиметров. В Поволжье ситуация еще более критическая: в Нижегородской области снег достигает 70 сантиметров, а в Чувашской республике, Республике Марий-Эл, Удмуртской Республике и Кировской области — рекордные 90 сантиметров.
В то же время, в южных регионах Черноземья и на нижней Волге уровень снега постепенно снижается на фоне повышения дневных температур и не превышает 10−12 сантиметров.
Биждов также напомнил о действующей программе агрострахования с государственной поддержкой. В 2026 году при страховании урожая по программе «мультириск» вступили в силу упрощенные правила урегулирования убытков. «Если посевы будут затоплены паводком, для подтверждения страхового случая теперь не потребуется справка Росгидромета — достаточно заключения страховой экспертизы на месте. Однако в случае переувлажнения почвы, которое визуально менее выражено, метеосправка по-прежнему необходима. Аграриям в рисковых регионах следует заранее заботиться о страховой защите посевов», — подчеркнул президент НСА.
Проблема весенних паводков и их влияние на сельское хозяйство остаётся актуальной для аграриев России. С учетом изменений климата и метеорологических условий, вопросы страхования и защиты посевов становятся все более значимыми для обеспечения стабильности аграрного сектора страны.