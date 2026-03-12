Ветврач объяснил, почему коты все время просят их накормить

«Если кот постоянно требует еду, это далеко не всегда означает, что он голоден. У такого поведения есть несколько причин: от обычной скуки до проблем со здоровьем. Одна из главных — природный инстинкт, потому что в дикой природе кошки едят часто, но немного. Некоторые домашние коты подчиняются этому инстинкту. И если миска пуста, они начинают просить еду у хозяина, вплоть до 10−15 раз в сутки», — рассказала ветеринарный врач.