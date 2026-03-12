Эксперт рассказал, куда чаще всего летят туристы из Владивостока и сколько это стоит

В компании также поделились лайфхаками для тех, кто хочет отдохнуть за границей, но готов искать варианты подешевле. По словам экспертов, существует два основных пути экономии: раннее бронирование или приобретение горящих путевок непосредственно перед вылетом. Скидка на туры последней минуты варьируется в пределах 10−20% от начальной стоимости. Наибольший дисконт, как правило, доступен на номера в отелях категории «пять звезд». Впрочем, в отрасли предупреждают: такой способ требует гибкости и готовности туриста мириться с ограниченным выбором вариантов размещения и дат вылета.