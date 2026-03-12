Россиянка рассказала, сколько денег брать в КНДР и что везти домой

По словам туристки, перед вылетом они сомневались в целесообразности брать большой багаж, но в последний момент решение было изменено, и путешественники не прогадали.
«Когда мы отправлялись в КНДР, мы думали, что шопиться там негде и нечем и планировали ехать с маленьким чемоданом. Но в последние секунды, когда нас уже ждало такси в аэропорт, мы перекидали все вещи из маленького чемодана в большой — и не прогадали!» — рассказала Наталья в своем телеграм-канале.
Она отметила, что главным ожидаемым хитом был женьшень во всех видах, однако реальный ассортимент товаров приятно удивил и заставил заполнить багаж до отказа.
Ассортимент покупок в Пхеньяне оказался разнообразнее, чем просто знаменитый корень жизни. Туристам доступны качественные спортивные костюмы по цене около 40 долларов, а также футболки и олимпийки от 5 до 20 долларов. Большой популярностью пользуются сумки местного производства, включая образцы ручной работы в традиционном стиле, стоимостью от 20 до 70 долларов. Женьшень представлен в широчайшем ассортименте: от мармелада и мыла до БАДов и чая. С чистой перетертой женьшеневой массой путешественники решили не связываться, чтобы избежать проблем с таможенным декларированием. Среди других находок — картины местных художников, вышивка, нефритовые украшения за 20−50 долларов и даже игрушечный деревянный рояль ручной работы. Отдельная статья расходов — питание во время экскурсий: перекусы обойдутся в 2−20 долларов, а дегустация экзотического супа из собаки добавит к чеку еще около 15 долларов.
Несмотря на скромные ожидания, бюджет поездки был освоен практически полностью. Путешественница взяла с собой 800 долларов на двоих, рассчитывая оставить на сувениры лишь 200, но реальные траты превысили план. Деньги не понадобились на обеды, так как включенное в тур питание оказалось очень обильным. В итоге, потратив средства на женьшень, одежду, дополнительные развлечения (цирк, прогулку на речном трамвайчике, тир) и чаевые гидам, группа уложилась в 700 долларов.