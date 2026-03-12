Россиянка рассказала, сколько денег брать в КНДР и что везти домой

Ассортимент покупок в Пхеньяне оказался разнообразнее, чем просто знаменитый корень жизни. Туристам доступны качественные спортивные костюмы по цене около 40 долларов, а также футболки и олимпийки от 5 до 20 долларов. Большой популярностью пользуются сумки местного производства, включая образцы ручной работы в традиционном стиле, стоимостью от 20 до 70 долларов. Женьшень представлен в широчайшем ассортименте: от мармелада и мыла до БАДов и чая. С чистой перетертой женьшеневой массой путешественники решили не связываться, чтобы избежать проблем с таможенным декларированием. Среди других находок — картины местных художников, вышивка, нефритовые украшения за 20−50 долларов и даже игрушечный деревянный рояль ручной работы. Отдельная статья расходов — питание во время экскурсий: перекусы обойдутся в 2−20 долларов, а дегустация экзотического супа из собаки добавит к чеку еще около 15 долларов.