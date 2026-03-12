США намерены поставить на рынок нефть из резерва за 120 дней

Властям США потребуется около 120 дней, чтобы полностью поставить на рынок весь запланированный объем нефти из стратегического резерва. Об этом сообщило американское министерство энергетики.
«Потребуется около 120 дней, чтобы поставить [нефть], основываясь на запланированных темпах высвобождения», — говорится в сообщении.
В министерстве добавили, что высвобождение 172 миллионов баррелей из стратегического нефтяного резерва начнется со следующей недели. Минэнерго США планирует восполнить резерв на 200 миллионов баррелей нефти в течение следующего года.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил о планах Вашингтона использовать стратегические запасы нефти для стабилизации цен. По словам главы Белого дома, Америка намерена «немного уменьшить» нефтяной резерв, что поможет снизить цены и предотвратить кризис на рынке.