Юрист Зокиров напомнил о риске лишиться прав за намеренное скрытие номеров

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Водителей могут лишить прав на срок до трех месяцев за намеренное скрытие автомобильных номеров грязью, снегом или листвой. Об этом ТАСС рассказал ассистент кафедры административного права и процесса имени Л. Л. Попова Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Тургунбой Зокиров.
«Если есть основания полагать, что грязь, снег или листва специально нанесены на автомобильные номера для воспрепятствования их идентификации, либо их видоизменения или скрытия, то деяние будет квалифицировано по ч. 2 ст. 12.2 КоАП РФ, что повлечет наложение административного штрафа в размере 5 тыс. рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от одного до трех месяцев», — сказал Зокиров, отметив, что квалифицировать деяние по этой норме можно с помощью визуального осмотра транспортного средства.
Юрист подчеркнул, что дела по таким случаям возбуждают и рассматривают сотрудники Госавтоинспекции, но их передают в суд в случае лишения водительских прав.
Зокиров напомнил, что управлять автомобилем с нечитаемыми номерами запрещено. «Нарушение запрета влечет административную ответственность в виде предупреждения или наложения административного штрафа в размере 500 рублей».