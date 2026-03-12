Юрист Зокиров напомнил о риске лишиться прав за намеренное скрытие номеров

«Если есть основания полагать, что грязь, снег или листва специально нанесены на автомобильные номера для воспрепятствования их идентификации, либо их видоизменения или скрытия, то деяние будет квалифицировано по ч. 2 ст. 12.2 КоАП РФ, что повлечет наложение административного штрафа в размере 5 тыс. рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от одного до трех месяцев», — сказал Зокиров, отметив, что квалифицировать деяние по этой норме можно с помощью визуального осмотра транспортного средства.